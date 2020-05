Milano: spaccio di droga in uno stabile abbandonato, tre arresti

20 maggio 2020 a

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano tre cittadini di origine marocchina per detenzione ai fini di spaccio di eroina, cocaina e hashish. E' accaduto ieri sera, martedì 19 maggio. Gli agenti della Squadra Mobile hanno predisposto un servizio vicino a uno stabile in disuso in via dell'Assunta dove era stata segnalata un'attività di spaccio e dove, secondo le informazioni avute, veniva custodita la sostanza illecita.

Intorno alle ore 20, all'interno dello stabile, i poliziotti hanno notato un uomo che, affacciandosi ripetutamente dalla finestra, ha dato l'impressione di essere in attesa di qualcuno e, poco dopo, sono giunti altri due uomini, noti agli agenti perché già arrestati per spaccio. I poliziotti hanno deciso di fermare e controllare i tre uomini che hanno tentato di disfarsi di un involucro contenente 11 dosi di cocaina (10 grammi in totale) e 16 di eroina (dal peso di 9 grammi) già pronte per la vendita e un pezzo di hashish di quasi 30 grammi.