Milano: spaccio di droga in uno stabile abbandonato, tre arresti (2)

20 maggio 2020

(Adnkronos) - La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 1.330 euro in contanti. Il successivo controllo all'interno dello stabile ha portato al ritrovamento e sequestro di altri 43 grammi di eroina e 54 dosi di cocaina per un peso di circa 30 grammi, materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. I tre tutti senza regolari permesso di soggiorno sul territorio nazionale, e con numerosi precedenti, sono stati arrestati.