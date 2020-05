Milano: Sala, 'Ambrogino d'oro a personale medico, combattuto una guerra'

20 maggio 2020 a

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - "Viene un po' scontato pensare al personale medico che ha combattuto una battaglia con armi che erano quel che erano, sembrava di ripensare agli italiani nella guerra in Russia, all'inizia non avevano protezione, insomma utilizzare la definizione eroi magari è eccessivo, per cui direi a loro". Così il sindaco di Milano replica a chi gli chiede a chi assegnerebbe l'onoreficenza dell'Ambrogino d'oro.

Ospite della trasmissione 'Non è un Paese per giovani, in onda su Rai Radio 2, il primo cittadino preoccupato per la ripartenza dei piccoli commercianti, spiega di non essere stato colpito in particolare da una storia, in questo periodo di emergenza, ma di ricevere una grande quantità di messaggi dai ragazzi che gli scrivono: "facciamo fatica a pagare l'affitto".

Milano "offre grandi opportunità, ma qui costa tanto vivere. Stiamo cercando di aiutare ma non sarà semplice, è difficile inserirci in un accordo tra privati. Il punto è come si rigenererà questa città" e in questo senso Sala non vuole sprecare le buone pratiche del passato. Sarà fondamentale "capire dove vanno gli investimenti" - ambiente e digitale in primis - e "puntare sui giovani", conclude.