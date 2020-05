Infortuni: operaio investito da un muletto nel Lecchese, ferito alle gambe

20 maggio 2020 a

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Un operaio è stato travolto da un muletto in un'azienda di pelletteria e abbigliamento a Costa Masnaga, in provincia di Lecco. Il mezzo, secondo quanto riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, stava effettuando una manovra in retromarcia, quando ha investito l'uomo, che è stato schiacciato e ha riportato traumi alle gambe. L'operaio è stato portato in codice giallo all'ospedale di Lecco.