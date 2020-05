Coronavirus: famiglie vittime chiedono danni a Fondazione Don Gnocchi (2)

20 maggio 2020 a

(Adnkronos) - Per l'avvocato "Indipendentemente da quelle che saranno le risultanze dell'inchiesta penale in corso e gli eventuali profili di responsabilità penale, quand'anche non fossero stati posti in essere da parte dei dirigenti della Fondazione Don Carlo Gnocchi i comportamenti lesivi della salute dei degenti e dei lavoratori sui quali si sta indagando, risultano già acquisiti sufficienti elementi probatori per affermare che sotto il diverso profilo civilistico sussiste responsabilità della Rsa e, quindi, della Fondazione" che avrebbe dovuto adottare un sistema di gestione del rischio clinico.

Per il legale "i protocolli gestionali erano sicuramente inadeguati anche prima del 31 gennaio 2020" e questo comportamento si evincerebbe anche "dal comportamento tenuto nei confronti dei lavoratori che hanno fatto il loro dovere, segnalando quelle criticità che hanno avuto quale conseguenza diretta centinaia di decessi nel giro di due mesi, evento viceversa non verificatosi in altre Rsa milanesi che hanno adeguatamente gestito la criticità Covid 19".