Varese: sorpreso con 25 grammi di marijuana, arrestato

Milano, 21 mag. (Adnkronos) - E' stato sorpreso con 25 grammi di marijuana ed è stato arrestato. Un cittadino gambiano, pregiudicato e irregolare in Italia, è stato fermato dalla polizia a Varese e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, alla vista degli agenti, è fuggito, ma è stato fermato da una pattuglia in moto. Perquisito, è stato trovato in possesso di 25 grammi di marijuana, divisi in dosi e quasi 600 euro in contanti.