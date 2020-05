Ambiente: da Regione Lombardia 5 mln a Comuni per efficienza energetica

21 maggio 2020 a

Milano, 21 mag. (Adnkronos) - Regione Lombardia ha assegnato tramite bando 5 milioni di euro ai Comuni per 15 progetti di efficientamento energetico e di sostenibilità ambientale destinati a servizi abitativi pubblici. "Regione Lombardia guarda all'ambiente", ha sottolineato l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. "Sostenibilità e efficientamento energetico - ha continuato - sono priorità di questa amministrazione regionale. La lotta al cambiamento climatico deve partire dal basso, dai territori, da modelli di sviluppo improntati sull'economia circolare e sostenibile".

Cattaneo ha spiegato che "abbiamo voluto sostenere i Comuni finanziando progetti che prevedono interventi di ristrutturazione energetica importante e permetteranno minori emissioni in atmosfera. Si tratta di un intervento che avevamo già previsto, tuttavia trova maggior il suo significato alla luce dello sforzo che stiamo facendo tutti per la ripresa. L'energia più green - è infatti quella che non viene consumata". I progetti consentiranno un risparmio energetico in termini di riduzione del fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile pari a circa 1,9 GWh/anno e permetteranno l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza complessiva pari a 100 kw.

I 5 milioni di euro assegnati ai Comuni da Regione Lombardia permetteranno di realizzare interventi di ristrutturazione energetica come la coibentazione delle pareti, la copertura degli edifici e la sostituzione serramenti. Altri interventi riguardano soprattutto progetti di sostenibilità ambientale come la sostituzione o l'efficientamento dei generatori di calore, l'installazione di impianti fotovoltaici sul tetto per coprire i consumi elettrici delle parti comuni come l'illuminazione di scale e cortili e il funzionamento degli ascensori in abbinamento a sistemi di accumulo.