Carceri: Santangelo (M5S), 'Trapani all'attenzione della Giustizia'

22 maggio 2020 a

a

a

Palermo, 22 mag. (Adnkronos) - "Il carcere di Trapani è al centro delle attenzioni del Ministero della Giustizia". Così il senatore Vincenzo Santangelo sui chiarimenti richiesti in merito alle condizioni del carcere "Pietro Cerulli" di Trapani. A fine gennaio, una delegazione di parlamentari del MoVimento 5 Stelle aveva svolto una visita ispettiva presso l'istituto penitenziario, "rilevando, oltre alle precarie condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, le gravi carenze di organico, e, in particolare, del personale specializzato per il trattamento dei detenuti con problemi psichiatrici".

"Ho ricevuto la risposta all'interrogazione che avevo presentato per sottoporre all'attenzione del Ministro Bonafede la situazione, organica e strutturale, del penitenziario trapanese- dice -Dal Ministero è stata ribadita la volontà di provvedere alle gravi carenze organiche, sia grazie alle procedure di reclutamento attualmente in corso, che tramite una rimodulazione delle risorse umane dell'amministrazione. Con particolare riferimento alle esigenze sanitarie dei detenuti, è in via di adozione un Protocollo operativo per le procedure assistenziali e sono in corso interlocuzioni tra il DAP, il Ministero della Salute e con l'ISS per migliorare la qualità dell'offerta sanitaria in carcere".