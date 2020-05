22 maggio 2020 a

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - ''Arriva aiuto concreto per bar, ristoranti e locali. A Roma approvata delibera per mettere più tavolini con iter superveloce. Priorità è lavoro''. Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi sull'approvazione nella notte della delibera tavolini.