Palermo: nascondeva la droga dietro il frigorifero a casa, arrestato un giovane

Palermo, 22 mag. (Adnkronos) - I Carabinieri di Belmonte Mezzagno (Palermo) e della Compagnia d'Intervento Operativo, hanno arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, G, T., 24enne del posto, volto noto alle forze dell'ordine. Nel corso di un servizio antidroga, i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell'abitazione del giovane, rinvenendo, occultati dietro un frigorifero, oltre 500 grammi di marijuana in parte suddivisa in dosi. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e trasmesso ai Carabinieri del L.A.S.S. del Comando Provinciale per le successive analisi qualitative e quantitative.

L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto per l'indagato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Belmonte Mezzagno.