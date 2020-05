Fase 2: Comune Milano, mappa di centri estivi, oratori e summer school (3)

22 maggio 2020 a

(Adnkronos) - "La città riparte e pensa anche ai bambini, al loro svago e alla socializzazione negata in questi mesi di emergenza sanitaria. La salute resta una priorità e la responsabilità di ciascuno aiuterà la buona riuscita di ogni progetto, ma la Giunta si è impegnata con il sindaco per poter offrire alle famiglie una pluralità di occasioni, con una regia forte per le proposte degli operatori pubblici e privati che sono la trama del tessuto della città" spiega l'assessora all'Educazione Laura Galimberti.

"Non vogliamo tagliare i servizi alle famiglie, anche in questo periodo di inedita difficoltà del bilancio, offriremo perciò i Centri estivi comunali, un tassello significativo della grande mappa della Summer school, con un'attenzione particolare ai bambini più fragili e al lavoro dei genitori", conclude.