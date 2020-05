Milano: nasconde 7,3 chili cocaina in doppio fondo auto, arrestato a Legnano

22 maggio 2020 a

Milano, 22 mag. (Adnkronos) - Un uomo è stato sorpreso con oltre 7 chili di cocaina e banconote false e per lui è scattato l'arresto. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 maggio, personale del Nucleo Radiomobile di Legnano, ha fermato un uomo a bordo di un'auto in viale Cadorna. Pregiudicato, disoccupato e residente a Roma il suo atteggiamento ha insospettito i militari.

Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 590 euro in contanti e anche tre banconote da 50 euro false. Il vano contenente la ruota di scorta sembrava modificato - essendo molto più alto e largo del normale - così i carabinieri hanno chiesto l'ausilio dei cinofili della Guardia di finanza di Malpensa per verificare se ci potesse essere della droga all'interno dell'auto, visti i suoi precedenti specifici.

I cani antidroga hanno segnalato la presenza di sostanza stupefacente vicino allo schienale dei sedili posteriori, in particolare all'interno di un doppio fondo ricavato nel vano portabagagli - da cui si accedeva elettronicamente abbassando i sedili - vi erano 7,3 chili di cocaina suddivisi in sette panetti. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Busto Arsizio (Varese) a disposizione dell'autorità giudiziaria.