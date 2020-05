Coronavirus: in Lombardia scende a 1,5 rapporto tamponi-casi positivi**

22 maggio 2020 a

Milano, 22 mag. (Adnkronos) - Aumentano i guariti in Lombardia da coronavirus e scende il rapporto fra tamponi giornalieri e casi positivi. E' quanto emerge dagli ultimi dati di Regione Lombardia. I guariti- dimessi sono 44.667 (+1.018), diminuiscono anche le persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 207, 19 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva flettono con più velocità: 4.028, -91 nelle ultime 24 ore. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 641.593, +19.028. Attualmente i positivi sono 25.933 (-782). I nuovi casi positivi sono 293, scende ancora il rapporto fra tamponi effettuati e casi positivi: oggi il rapporto si attesta all'1,5%, "il più basso in assoluto", fa sapere la Regione.