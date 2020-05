Fase 2: Milano, on line il portale per richiesta occupazione suolo pubblico (2)

22 maggio 2020 a

(Adnkronos) - Compilare la richiesta è semplice. Dopo la registrazione sul portale sviluppato ah hoc dall'area Siad dell'amministrazione - può farlo sia il titolare sia un delegato - occorre compilare il format precompilato con le informazioni relative all'attività commerciale, all'area che si intende occupare e alla tipologia di strutture che si richiede di installare. Gli unici documenti che bisognerà allegare sono la planimetria dell'area, il documento di identità del richiedente e la pratica firmata al termine della compilazione.

Sul portale è presente un tutorial video che guida l'utente nei passaggi della compilazione. Sul sito del Comune di Milano sono inoltre state pubblicate tutele informazioni utili e le linee guida stabilite dalla delibera di consiglio.

I commercianti possono richiedere l'occupazione di piazze, marciapiedi, aree verdi e parcheggi per l'installazione di strutture leggere come tavolini, sedie, ombrelloni, pedane e spazi espositivi. Entro 15 giorni dal recepimento delle richiesta, l'amministrazione rilascerà il permesso per l'occupazione, che terrà conto delle norme relative alla sicurezza stradale, e all'ordine pubblico, oltre che il contenimento dell'inquinamento acustico e il divieto di assembramento.