Falcone: Tofalo, 'suo coraggio ci trasmette forza per convivere con paura'

Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - "Sono trascorsi 28 anni dalla strage di Capaci, un tragico attentato che ha segnato le vite di tutti noi. Il grande lavoro e l'amore per lo Stato di Giovanni Falcone, ucciso insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, sono vivi in ciascuno di noi. Il coraggio e l'alto senso del dovere ci trasmettono la forza necessaria per convivere con la paura e andare sempre avanti contro le mafie e l'illegalità”. Lo scrive il Sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo.

“Oggi, nell'anniversario della strage di Capaci, celebriamo in tutta Italia la giornata della legalità che rappresenta un fondamento irrinunciabile della democrazia e dell'intera struttura sociale”, si legge nella nota, “Stiamo vivendo un'emergenza sanitaria senza precedente ed ora più che mai dobbiamo essere vigili e attenti perché il fenomeno mafioso si muove soprattutto nei momenti delicati. Per questo è necessario mantenere la guardia sempre alta. Abbiamo gli anticorpi necessari per sconfiggere anche il virus della mafia, sono gli assetti dello Stato le nostre sentinelle della legalità. Il contributo dei cittadini, la cultura condivisa, la sensibilità di tutti sono fattori decisivi per una società più sicura, più integra e più libera”.