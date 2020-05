Sicilia: dissesto idrogeologico, messa in sicurezza centro abitato Camporeale

23 maggio 2020 a

Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - Da diversi anni a Camporeale, nel Palermitano, un intero versante è interessato da un progressivo scivolamento del suolo, con grave pregiudizio per la stabilità di edifici e infrastrutture e rischio per l'incolumità dei cittadini. Oggi, grazie all'intervento della Struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, il problema si avvia a soluzione definitiva. Gli Uffici diretti da Maurizio Croce hanno infatti aggiudicato i lavori di consolidamento alla Cogesp srl Unipersonale di Favara, in ragione di un ribasso del 38,7 per cento.

L'area in questione è quella che si trova a valle di via Meli e a monte dell'alveo del torrente Lavanche, nell'omonima contrada. Risale al 2013 un intervento di somma urgenza da parte del Genio Civile per mettere in sicurezza alcune abitazioni e arrestare il movimento franoso. Ma serviva una soluzione organica come quella in esame, finanziata dall'Ufficio di piazza Ignazio Florio. Il progetto prevede la realizzazione di cinque paratie di pali trivellati, sovrastati da un cordolo di irrigidimento. Sarà necessario, inoltre, collocare una condotta in polietilene per far defluire le acque piovane nel vicino torrente.