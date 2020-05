Falcone: Fontana, 'mai dimenticare chi ha dato la vita per lotta alla mafia'

23 maggio 2020 a

Milano, 23 mag. (Adnkronos) - "Palazzo Pirelli illuminato con la scritta 'Capaci 23-5-92' per ricordare il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie e gli agenti della sua scorta. Non bisogna mai dimenticare chi, con forza, coraggio e assoluta determinazione, ha dato la vita per contrastare la mafia. Un cancro con cui anche oggi ci troviamo a combattere". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.