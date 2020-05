Fase 2: da Regione Lombardia 15,7 mln per misure sicurezza imprese (3)

23 maggio 2020 a

(Adnkronos) - Le domande potranno essere presentate dal 28 maggio fino al prossimo 10 novembre. La misura sara' dotata di un contatore della dotazione finanziaria che consentira', se necessario, di chiudere il bando anche prima della data del 10 novembre in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria maggiorata del 20%.

"Le imprese vanno aiutate per uscire dal lockdown in totale sicurezza per i dipendenti, i clienti, i fornitori" ha detto Rizzoli. "Per evitare che aumenti il tasso di disoccupazione, per aiutare i l reddito delle famiglie, quindi i consumi, ogni atto e' vitale e Regione Lombardia da sempre attua politiche a favore della crescita".