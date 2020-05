Milano: si arrampica fino al quarto piano e ruba gioielli per 10mila euro, arrestato

23 maggio 2020 a

a

a

Milano, 23 mag. (Adnkronos) - Si è arrampicato fino al quarto piano di un palazzo, è entrato in un appartamento e ha rubato oro e gioielli dal valore di circa 10mila euro. Ma è stato arrestato dalla polizia mentre cercava di fuggire. E' successo a Milano, in via Ugo Betti, in zona Lampugnano. L'uomo, un cittadino albanese di 29 anni, si è arrampicato sui balconi dello stabile fino ad arrivare al quarto piano. Poi si è introdotto in un appartamento, dove ha rubato gioielli e oro.

Accortosi dell'arrivo della polizia, il 29enne è saltato sul terrazzo dell'appartamento del piano inferiore, entrando nell'abitazione, e ha tentato di fuggire dalla porta d'ingresso, dove però ha trovato gli agenti.

E' stato quindi arrestato per furto pluriaggravato, mentre la refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari. A carico del 29enne è poi emerso un ordine di carcerazione per l'espiazione di 2 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di rapina, documenti falsi e false dichiarazioni.