Milano: sorpreso con 15 grammi di marijuana, arrestato

Milano, 23 mag. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato un cittadino senegalese di 29 anni, irregolare in Italia, mentre spacciava marijuana. I militari hanno visto l'uomo nella zona di parco Sempione mentre cedeva della sostanza stupefacente ad un individuo. Fermato, ha cercato di fuggire e ha opposto resistenza. Addosso i carabinieri gli hanno trovato 15 grammi di marijuana e 150 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato per spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.