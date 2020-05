Milano: furto in un centro estetico, due arresti

23 maggio 2020 a

Milano, 23 mag. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Milano due cittadini marocchini di 25 ann per furto aggravato e danneggiamento. I due sono stati bloccati la scorsa notte mentre cercavano di fuggire dopo essere usciti da un centro estetico in viale Lombardia, dal quale avevano sottratto 100 euro un cellulare e una cassa bluetooth. I due avevano anche forzato la porta del panificio adiacente e la portiera di un furgone parcheggiato nelle vicinanze, da cui avevano rubato alcuni utensili. Uno dei due veniva inoltre trovato in possesso di una banconota da 50 euro falsa, reato per il quale è stato accusato anche di introduzione nello Stato di banconote false.