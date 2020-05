A2A: apre a Milano un nuovo SpazioA2A, continua processo riapertura sportelli

23 maggio 2020 a

Milano, 23 mag. (Adnkronos) - A2A Energia, nel rispetto delle disposizioni del governo e delle ordinanze della Regione Lombardia, apre un nuovo SpazioA2A nel Centro Commerciale Bonola a Milano per aumentare la prossimità verso i clienti sul territorio. Inoltre da lunedì 25 maggio prosegue la graduale riapertura degli sportelli sul territorio, dei negozi e dei presidi SpazioA2A, si spiega dalla società. Gli sportelli che riapriranno sono quelli delle città di Cremona, Crema, Lodi, Vobarno e Gardone Val Trompia, con i consueti orari di servizio, che si aggiungono a quelli già aperti lunedì 18 maggio a Milano, Brescia, Bergamo, Pavia e Rovato.

Gli sportelli presenti negli altri Comuni restano momentaneamente chiusi. Da Martedì 26 maggio riaprirà anche lo SpazioA2A di viale del Piave 50 a Brescia.

Il processo di apertura degli spazi fisici dedicati ai clienti di A2A, si sottolinea dalla società, "sta avvenendo in condizioni di massima tutela per dipendenti e clienti, attraverso l'adozione di attente misure cautelative e l'indicazione di norme comportamentali volte a garantire una ripresa del servizio efficace e in condizioni di assoluta sicurezza".