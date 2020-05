Fase 2: Sala, 'Expo insegna che in Italia si può fare'

23 maggio 2020 a

Milano, 23 mag. (Adnkronos) - "Ieri ho ricevuto una nota della società Expo 2015 in liquidazione che ci parla dei costi a questo punto sostanzialmente finali. Dopo questa lunga storia, la società presenta dei costi che riassumono dieci anni di percorso con un avanzo, un utile, di 40 milioni. Per me è una grande soddisfazione, ma in un momento difficile come questo bisogna poter dire, che pur in un Paese difficile come il nostro e in momenti storici cattivi come questo, si può fare se si ha competenza, onestà e dedizione". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, che, ricorda, dieci anni fa fu nominato amministratore delegato di Expo 2015.