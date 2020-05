Cremona: sorpreso con una pistola, arrestato dai carabinieri

23 maggio 2020 a

Milano, 23 mag. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Cremona un uomo, un cittadino marocchino di 20 anni pregiudicato, per porto abusivo di arma da fuoco. Durante un servizio di controllo, i militari hanno notato due uomini che parlavano con alcune persone in un'auto nelle vicinanze di un canale di irrigazione che costeggia la pista ciclabile. Avvicinati, i due sono fuggiti nei campi. Il ventenne è stato fermato, mentre l'altro uomo è riuscito a fuggire. Il ventenne poco prima aveva gettato a terra una pistola calibro 7,65 caricata con 6 proiettili e pronta all'uso. Al termine degli accertamenti, l'arma, non censita, è stata sequestrata, mentre l'uomo era è stato arrestato per porto abusivo di arma da fuoco.