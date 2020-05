Milano: sorpresi con oltre 100 grammi di marijuana e hashish, due arresti

24 maggio 2020 a

Milano, 24 mag. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano due uomini per detenzione e spaccio di stupefacenti. I due, di 21 e 24 anni, stavano camminando in via Felice Casati, in zona Porta Venezia, quando, alla vista degli agenti, hanno subito cambiato direzione. La polizia li ha controllati e addosso al 24enne hanno trovato 12 grammi di hashish, 18 grammi di marijuana e oltre 1.500 euro in contanti e al 21enne 7 grammi di hashish e 70 euro.

Gli agenti hanno perquisito la loro auto, in cui sono stati trovati altri 30 grammi di hashish e 25 grammi di marijuana. Inoltre nell'abitazione del 24enne a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, sono stati trovati altri 40 grammi di marijuana, 11 di hashish e altri 1.500 euro in contanti. Entrambi sono stati arrestati.