Milano: Sala, 'il futuro è la trasformazione ambientale'

Milano, 24 mag. (Adnkronos) - "La riapertura della città porta a pensare al dopo. Serve una riflessione sulla visione di lungo termine che vogliamo per Milano. Il principale cambiamento che dovremmo vivere a Milano sarà quello dell'ambiente. Dobbiamo credere in una vera trasformazione ambientale". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. La svolta ambientale, continua, avverrà "per tre motivi: perché lo vogliono i nostri figli, i giovani, che sono quelli che pagheranno maggiormente il prezzo di questa crisi per il debito che gli lasceremo", perché "è il momento, con i finanziamenti dall'Europa, dal governo, quelli pubblici e privati che andranno sull'ambiente, sui sistemi di mobilità, sull'efficientamento energetico e sullo smart working" e perché "le grandi città del mondo vanno in quella direzione".

Sala ha citato gli esempi di Londra, "in cui c'è una grande area car free e viene disincentivato il traffico delle auto", Barcellona, dove "c'è il progetto di super isolati che diventano pedonali", e Parigi, con "nuove piste ciclabili e la città in 15 minuti, per cui devi poter raggiungere tutto quello che ti serve in 15 minuti a piedi o in bicicletta".

Sala ricorda di aver iniziato la propria carriera politica "con in testa due idee forti: credo nella crescita associata alla solidarietà e in una città aperta e internazionale, il destino di Milano". La città "deve sfuggire a un'idea provinciale e chiusa e deve essere considerata una grande città internazionale".