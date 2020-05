Coronavirus: affissi a Milano volantini Carc contro Fontana

24 maggio 2020 a

a

a

Milano, 24 mag. (Adnkronos) - Nuovo attacco del Partito Carc, il partito dei comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo, contro la gestione dell'emergenza coronavirus da parte della giunta della Regione Lombardia presieduta da Attilio Fontana. Sui muri delle case Aler del quartiere Gratosoglio di Milano sono stati affissi dei volantini sui quali campeggia nuovamente la scritta ‘Fontana assassino', dopo che la stessa frase era apparsa nei giorni scorsi su un muro lungo il naviglio della Martesana.

"La gestione criminale dell'emergenza della giunta regionale Fontana-Gallera -si legge sul volantino- asservita agli interessi di Confindustria e dei padroni della sanità privata, ha causato più di 15.000 morti, stragi nelle Rsa, ritardo nel pagamento della cassa integrazione, caos negli ospedali pubblici e milioni di euro spesi per l'inutile ospedale in Fiera, la mancata applicazione delle misure necessarie a contenere il contagio: tamponi per tutti, distribuzione gratuita delle mascherine. Mandiamoli a casa. Ci serve una giunta regionale che sia espressione di quelle realtà che da subito si sono mosse sul territorio per fare realmente fronte alla pandemia".