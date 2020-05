Coronavirus: Pollastrini (Pd), 'errori e gaffe, assessore Lombardia Gallera si dimetta'

24 maggio 2020 a

a

a

Milano, 24 mag. (Adnkronos) - “Presidente Fontana, non ci sono più alibi, la misura è colma. A conferma, oggi su Repubblica Tito Boeri e Roberto Perotti, non due estremisti ma due professori ragionevoli e competenti, invocano le dimissioni immediate dell'assessore Gallera. Lo fanno descrivendo la successione di errori, inadempienze e fino all'ultimo esempio di incompetenza di ieri. E' la prova che la richiesta di molti di noi non era strumentale e rispondeva a un'emergenza reale, nel solo interesse dei cittadini lombardi e della salute”. Lo afferma Barbara Pollastrini, deputata milanese del Partito Democratico.