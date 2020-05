24 maggio 2020 a

Milano, 24 mag. (Adnkronos) - Un uomo di 58 anni è morto in un incidente con il parapendio sul Lago d'Iseo, in provincia di Brescia. Partito dalla Punta Almana, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vela ed è precipitato contro una roccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e l'elisoccorso, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.