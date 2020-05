Fase 2: De Corato (Regione Lombardia), ‘formare nuclei polizia antiassembramento a Milano'

24 maggio 2020 a

Milano, 24 mag. (Adnkronos) - “Da mesi continuo a chiedere al Viminale l'invio di almeno 500 uomini a Milano e da molte settimane sto proponendo la formazione di nuclei anti-assembramento di agenti delle forze dell'ordine e vigili. Perché Sala non li ha mai costituiti assieme al prefetto?”. Lo afferma l'assessore alla Sicurezza, all'Immigrazione e alla Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato.

“Il sindaco Sala si accorge oggi di avere pochi uomini a disposizione per i controlli, dopo che ha messo in ferie forzate circa 500 agenti di polizia locale, per settimane, quando più c'era bisogno di loro per verificare su tutto il territorio cittadino il rispetto delle norme sanitarie”, aggiunge De Corato.