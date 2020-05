Fase 2: Snam e Accenture donano 150 pc portatili a 14 scuole di Milano

25 maggio 2020 a

Milano, 25 mag. (Adnkronos) - Snam e Accenture collaborano per donare 150 computer portatili a 14 istituti scolastici primari e secondari di Milano individuati dal Comune per sostenere la didattica a distanza durante l'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19. Rispondendo a un avviso pubblico del Comune di Milano, Snam ha messo a disposizione il proprio hardware, 150 pc compatibili con i sistemi operativi di ultima generazione, mentre Accenture si è occupata di rendere le macchine fruibili agli utenti attraverso l'installazione di programmi open source e fornendo un tutorial per aiutare le famiglie a usarle al meglio, e da subito, durante le attività di didattica a distanza.

La donazione rientra nell'ambito del sostegno che Accenture e Snam, anche attraverso le loro Fondazioni, hanno messo in atto per contrastare gli effetti della pandemia e che le ha già viste collaborare con “ImpattoSocialeReloaded”, l'iniziativa rivolta alle realtà del terzo settore e alle startup innovative che necessitano di risorse immediate per attivare, attraverso un percorso trasformativo, nuove soluzioni e nuovi modelli per la cura e il benessere delle comunità in cui operano.