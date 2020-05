Fase 2: Sala, 'ristoranti e centri benesseri riaperti al 50% in prima settimana'

25 maggio 2020 a

Milano, 25 mag. (Adnkronos) - "Hanno riaperto gran parte degli esercizi al dettaglio non alimentari, mentre purtroppo per le difficoltà comprensibili ristoranti e centri di benessere per la persona hanno aperto solo al 50%. Da questa settimana tutti i mercati comunali scoperti sono aperti". Lo afferma, nel suo video su Facebook, il sindaco di Milano Giuseppe Sala facendo un commento sulla prima settimana di riaperture in città.