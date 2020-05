Fase 2: Fermi (Consiglio Regione Lombardia), 'investire su infrastrutture e turismo' (2)

25 maggio 2020 a

(Adnkronos) - L'iniziativa, promossa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è stata ospitata nella sede della Camera di Commercio di Sondrio dove Fermi e i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale hanno incontrato i rappresentanti delle categorie economiche e produttive della Valtellina appositamente invitati per l'occasione.

Erano presenti anche il vice presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti (Pd), che ha evidenziato come sia fondamentale una profonda riflessione sull'organizzazione attuale della rete sanitaria valtellinese e delle sue strutture, e il consigliere segretario Dario Violi (M5Stelle), per il quale è necessario lavorare per continuare a garantire al territorio, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, servizi primari come quelli scolastici e sociosanitari cercando se possibile di potenziarli e migliorarli, per prevenire il rischio dello spopolamento: sono intervenuti il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini e il presidente della Provincia Elio Moretti, ha partecipato ai lavori in videoconferenza la consigliera regionale Simona Pedrazzi. A fare gli onori di casa la presidente della Camera di Commercio Loretta Credaro.