Fase 2: Terzi, 'non comprendo allarme Granelli su bike sharing, valgono regole tpl'

Milano, 30 mag. (Adnkronos) - "Non comprendo le preoccupazioni dell'assessore Granelli in merito al bike sharing, che addirittura considera 'a rischio'. Gli abbiamo già comunicato che, nel rispetto delle vigenti regole di distanziamento, confermiamo che sia per bike sharing che per car sharing, in ambito comunale, valgono le stesse regole adottate per gli altri mezzi del Tpl e che pertanto l'uso di guanti e mascherine dovrà essere garantito dagli utenti stessi". L'assessore lombardo alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, replica così all'assessore del Comune di Milano, Marco Granelli.

"Sottolineo che l'ultima ordinanza regionale recepisce le linee guida approvate all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni, apportandovi all'occorrenza correzioni più restrittive. Nel giusto bilanciamento tra le diverse esigenze abbiamo applicato alle attività di noleggio, la flessibilità necessaria per garantire da un lato la sicurezza sanitaria e dall'altro la continuità del servizio", conclude Terzi.