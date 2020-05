Milano: M5S Lombardia, 'incivile raduno gilet arancioni in piazza Duomo'

30 maggio 2020 a

Milano, 30 mag. (Adnkronos) - "I gilet arancioni si sono presi gioco dei milanesi e hanno infranto le regole per ignoranza e inciviltà. Chi ha autorizzato questo assembramento? Perché non è stato impedito? Se da domani aumenteranno i contagi chi sarà il responsabile?". A chiederselo è Marco Fumagalli, capogruppo del M5S Lombardia facendo riferimento alla manifestazione in piazza Duomo.

"Oggi assistiamo a 'raduni' di soggetti vestiti di arancione, che in barba ad ogni richiamo circa l'obbligo di distanziamento inneggiano alla piazza e al ritorno alla lira con un ripugnante rigurgito nazionalista, domani a chi tocca? Mai come oggi, alla vigilia della Festa della Repubblica, siamo chiamati a tenere alta l'attenzione sui i diritti e la salute dei cittadini e il rispetto delle regole democratiche", conclude.