Fase 2: De Corato, 'Sala faccia rispettare ordinanza anche in market periferie'

30 maggio 2020 a

a

a

Milano, 30 mag. (Adnkronos) - "Come spesso accade, nell'annunciare i risultati della sua azione amministrativa il sindaco Sala non considera quanto succede nelle periferie. Può darsi che, come afferma, il divieto di asporto di alcolici dalle ore 19 alla mattina stia funzionando sui Navigli, all'Arco della Pace e in corso Como, ma perché non manda qualche agente della Polizia locale a controllare di sera i tanti market afro-asiatici che costellano le periferie? Lì non c'è nessun rispetto della sua ordinanza, visto che la vendita di birra d'asporto prosegue senza sosta". È il commento dell'ex vicesindaco di Milano e assessore regionale alla sicurezza, all'immigrazione e alla polizia locale Riccardo De Corato.

"Al di fuori dei market etnici non si vede mai un controllo, come lamentano molti cittadini sui social, stanchi dei molesti assembramenti notturni di ubriachi, soprattutto sudamericani e filippini, che si formano nei pressi. L'ordinanza che vieta la vendita d'asporto dopo le 19 non può penalizzare i commercianti italiani e lasciare indisturbati quelli dei market stranieri, liberi di vendere alcolici a qualsiasi ora della notte!", conclude.