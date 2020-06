Palermo: Figuccia, 'quando la riapertura reparto malattie metaboliche Ospedale bambini?'

01 giugno 2020 a

Palermo, 1 giu. (Adnkronos) - "Che fine ha fatto la riapertura del reparto di malattie metaboliche all'ospedale dei Bambini di Palermo?". A chiederlo in un'interrogazione è il parlamentare Vincenzo Figuccia che denuncia "un diritto negato - quello alla cura - per tanti bambini che in questi mesi di piena emergenza sanitaria, non hanno potuto beneficiare delle prestazioni erogate al terzo Piano "Maggiore" del plesso ospedaliero palermitano. Mi giungono tante segnalazioni da parte di genitori indignati che portano il fardello di un calvario che non dovrebbe ammettere silenzi ma solo soluzioni e risposte. Va ricordato - dice il leader del Movimento Cambiamo la Sicilia - come il reparto in questione, inaugurato dopo lunghe attese cinque anni or sono, garantisca il ricovero ordinario ed in day hospital per malattie reumatiche e autoimmunitarie, diabete, malattie metaboliche, obesità, altre malattie della coagulazione ed endocrine. Pertanto, nella nota inoltrata all'assessore alla Sanità, ho voluto sottolineare come nel bilanciamento dei diritti verso il ripristino della funzionalità dei reparti, risulti quantomai preminente che dette prestazioni si svolgano sì in piena sicurezza senza che a tale diritto, tuttavia, venga meno quello altrettanto inviolabile alla cura e all'assistenza".