Arte: assessore Galli (Lombardia), 'Christo ha valorizzato bellezze regione'

01 giugno 2020 a

a

a

Milano, 1 giu. (Adnkronos) - "Ci ha lasciato Christo. Un artista geniale e poliedrico che noi lombardi abbiamo imparato a conoscere e ad amare quattro estati fa quando fece scoprire al mondo intero lo splendore del nostro lago Sebino con la sua geniale intuizione della famosa passerella sull'acqua, The Floating Piers, che ci fece scoprire l'emozione di camminare sull'acqua, di vivere la meraviglia del nostro lago in un modo sorprendente". Lo afferma Stefano Bruno Galli, assessore della Regione Lombardia all'Autonomia e alla Cultura.

"Ma Christo Vladimirov Javacheff -continua- è stato anche un importante pittore e insieme alla compianta moglie Jeanne-Claude ha rivoluzionato l'arte con la sua idea innovativa di ‘impacchettare', di avvolgere opere già esistenti per farcele godere in maniera inedita, da Parigi a Berlino fino alla sua New York, da Roma a Milano, dove dieci anni fa impacchettò l'imponente statua dedicata a Leonardo da Vinci. Fare arte è scoprire, sperimentare, sorprendere, per incuriosirci ed emozionarci: Christo è stato unico in tutto questo".