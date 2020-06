Bankitalia: Sala, 'bene centro innovazione tecnologica a Milano'

01 giugno 2020 a

Milano, 1 giu. (Adnkronos) - La Banca d'Italia "intende fare di Milano la sede della trasformazione digitale del sistema finanziario. Questo significa più funzionari della Banca d'Italia in città, nella sede di piazza Cordusio, una buona notizia per Milano, il Paese e per l'Europa, con il Recovery Fund che finanzia in particolare la trasformazione digitale". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video su Facebook, dopo che il governatore Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha annunciato che la città sarà sede del centro dedicato all'innovazione tecnologica. "Nota a margine che mi sta a cuore -ha aggiunto Sala- il progetto è affidato a una milanese, Alessandra Perazzelli, che siede nel direttorio di Bankitalia".