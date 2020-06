Fase 2: startup Sooneat lancia app 'Salta la fila', gratuita per l'estate

01 giugno 2020 a

Roma, 1 giu. (Labitalia) - Sooneat, la start-up dedicata al 'make eat easy', lancia l'iniziativa 'Salta la fila', un'app che permette in modo facile e veloce di risolvere i problemi di attesa e di aggregazione fuori dal ristorante, creando una coda virtuale gestita totalmente all'interno dell'applicativo. Le caratteristiche principali su cui ha voluto puntare Sooneat nello sviluppo di 'Salta la fila' sono la facilità di fruizione, la velocità, la chiarezza, per rendere semplice il momento della prenotazione sia lato ristoratore sia lato cliente. Infatti, con un solo click 'Salta la fila' permette di posizionarsi in una coda virtuale anche senza aver prenotato in anticipo. In Italia 'Salta la fila' è la prima applicazione dedicata alla coda virtuale nell'ambito della ristorazione. Tutto questo in modo totalmente gratuito per il ristoratore: 'Salta la fila' sarà gratis per sempre per tutte le attività, dai ristoranti alle strutture ricettive.

Sooneat vuole dare un impulso e un sostegno ai ristoratori e alle attività italiane del food, del vino e alle strutture turistiche. Infatti, la start-up ha esteso il suo raggio di azione anche agli stabilimenti balneari, con un insieme di funzioni dedicate alla gestione dell'impianto e dei servizi collegati, come il pranzo o l'aperitivo. Non bisogna dimenticare l'aspetto del menu consultabile direttamente dal proprio smartphone, evitando di dover sostenere i costi di realizzazione e di sanificazione di un menu in plastica o la ristampa continua di un menu cartaceo. Il menu sull'app è aggiornabile in tempo reale ed è una soluzione igienica e sicura.

'Salta la fila' rientra nel progetto più ampio di Sooneat Solidale, volto ad agevolare la fase di riapertura e di ripartenza dei ristoranti: l'app Sooneat diventa gratuita per tutta l'estate per i ristoratori in Italia e all'estero.