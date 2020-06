2 giugno: Baffi (Italia Viva), 'grazie a Mattarella per parole unità, felice sia a Codogno'

02 giugno 2020 a

Milano, 2 giu. (Adnkronos) - "E' particolarmente significativo il fatto che il Presidente Sergio Mattarella abbia scelto di celebrare il 2 Giugno, data fondativa della Repubblica, proprio a Codogno. Come cittadina orgogliosamente codognese sono felice che il nostro Presidente abbia voluto, in tal modo, rendere un tributo, innanzitutto simbolico, al primo Comune coinvolto e, per questo motivo, divenuto anche il più tragicamente famoso, nostro malgrado. Per questo tributo, quindi, io dico 'Grazie, Presidente'. Grazie per essere vicino alla nostra comunità". Così Patrizia Baffi, consigliere lombarda e presidente della Commissione inchiesta Covid19 - Regione Lombardia.

"Dico anche grazie per le parole che hanno accompagnato questa visita. Sergio Mattarella ha chiesto che la malattia non sia brandita dagli uni contro gli altri; perché c'è 'qualcosa che non è disponibile per nessuna maggioranza e per nessuna opposizione: l'unità morale, la condivisione di un unico destino, il sentirsi responsabili l'uno dell'altro'", aggiunge. Nell'ultima settimana "ho dovuto confrontarmi con polemiche miopi e talvolta offensive, da parte di esponenti politici che a Roma governano e a Milano sono all'opposizione. A costoro dico: le parole di Mattarella dimostrano che dobbiamo far rinascere la Repubblica, non combattere guerre civili; non ci sono dittatori assassini da fucilare, ma sistemi di prevenzione e cura da rifondare", sottolinea l'esponente di Italia Viva.

La pandemia "ci ha dimostrato che tali sistemi non erano pronti né a Roma né a Milano (e nemmeno in gran parte dell'Occidente). Per questo è un grande onore, per me, presiedere la prima Commissione d'inchiesta sul Covid19 in Europa, alla quale mi auguro ne seguano altre, così a Roma come nelle regioni e capitali continentali flagellate dal coronavirus. Lavorerò nell'interesse dei miei concittadini e per contribuire a migliorare la nostra Regione, come ho sempre fatto dall'inizio del mio impegno", conclude Patrizia Baffi.