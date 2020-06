Fase 2: Milano, a maggio 15mila controlli polizia locale per rispetto disposizioni

02 giugno 2020 a

Milano, 2 giu. (Adnkronos) - Si conclude oggi la cosiddetta 'Fase 2', durante la quale la Polizia locale del Comune di Milano ha effettuato circa 15mila controlli per verificare il rispetto delle disposizioni contenute in Dpcm e ordinanze regionali. Lo rende noto Palazzo Marino. "Anche in questa seconda fase gli agenti della Polizia locale si sono distinti per il contributo fondamentale al presidio del territorio e per la capacità di essere vicini ai cittadini, in un passaggio delicato per Milano e per tutti noi", ha commentato la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo.

"Il Corpo ha saputo riadattarsi, con grande spirito di servizio, alle esigenze della città, per adeguarsi alle nuove prescrizioni e alle necessità che nel tempo sono cambiate, lasciando immutata la capacità di rispondere al bisogno di attenzione e di indicazioni chiare sui comportamenti da tenere. Sono stati molti i messaggi di ringraziamento che abbiamo ricevuto: mi unisco a quanti hanno riconosciuto ai nostri Ghisa solerzia nelle risposte alle segnalazioni, unita a professionalità e sensibilità in numerosi interventi", ha aggiunto. In particolare, sono stati circa 4.900 i controlli a persone, che hanno portato a 60 sanzioni, e oltre 3.800 quelli effettuati nei pubblici esercizi, per un totale di 38 contesti, di cui cinque per vendita di alcolici e superalcolici da asporto dopo le 19.