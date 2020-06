Milano: piantine marijuana nel sottoscala e scooter rubato, due denunciati (2)

02 giugno 2020 a

(Adnkronos) - A seguito di perquisizione domiciliare sono stati trovati nella mansarda 84 grammi di marijuana e all'interno del letto matrimoniale sette lampade, due filtri in metallo, due motori di aerazione, un trasformatore di corrente elettrica e una serra completa della sua custodia. Il proprietario di casa è stato indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre il 27enne per ricettazione in quanto lo scooter che era in suo possesso è risultato rubato a marzo.