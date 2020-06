Coronavirus: premio speciale Rosa Camuna ad anestesista che individuò paziente 1

02 giugno 2020 a

a

a

Milano, 2 mag. (Adnkronos) - Il governatore lombardo Attilio Fontana assegnerà un premio 'speciale' Rosa Camuna, il più alto riconoscimento della Regione Lombardia, ad Annalisa Malara, l'anestesista cremonese dell'ospedale di Codogno. La dottoressa Malara scoprì che Mattia era affetto da coronavirus.

"Annalisa Malara per prima ha avuto il coraggio di individuare il paziente 1", ha spiegato il presidente Fontana. "Credo - ha aggiunto in diretta Facebook al Cittadino di Lodi - che le si debba un grazie. Premiando lei si premiano tutti medici, infermieri, volontari che in questa pandemia hanno dimostrato una forza, una determinazione, una disponibilità nei confronti degli altri che è davvero commovente".