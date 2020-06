Milano: piantine marijuana nel sottoscala e scooter rubato, due denunciati

02 giugno 2020 a

Milano, 2 giu. (Adnkronos) - Un 33enne è stato denunciato a Milano dalla polizia per la detenzione di 11 piantine di marijuana, un 27enne invece è stato denunciato per ricettazione. Gli agenti del Commissariato Comasina, con il supporto di equipaggi del Reparto prevenzione crimine, passando in via Jorini hanno notato due uomini vicino a uno scooter che alla loro vista sono entrati velocemente all'interno di un appartamento.

I poliziotti, insospettiti, hanno controllato lo stabile alla ricerca delle due persone ma subito sono stati attirati da un forte odore di marijuana provenire da un sottoscala chiuso. All'interno hanno trovato una serra con 11 piante di marijuana, alte più di un metro, e relativo impianto di ventilazione. Nell'uscire dal sottoscala, gli agenti hanno riconosciuto uno dei due uomini.