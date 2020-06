2 giugno: De Corato, 'Conte si dimetta, a Milano manifestazione in rispetto regole'

02 giugno 2020 a

Milano, 2 giu. (Adnkronos) - "Il segnale della manifestazione di piazza Duomo a Milano e di tantissime altre piazze lombarde è molto chiaro: il governo Conte ha fallito, in particolare non è riuscito a dare risposte concrete e reali anche ai commercianti, agli artigiani ed alle partite Iva. Per questo motivo la via è una sola, dimissioni". Lo dichiara l'assessore regionale e dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, a margine della manifestazione meneghina.

"La nostra manifestazione partecipata da migliaia di cittadini esausti si è svolta in un clima di grande rispetto dei provvedimenti contro la diffusione del coronavirus. A pochi metri, invece, alcuni antagonisti hanno manifestato come loro costume, non rispettando i provvedimenti sul distanziamento sociale e le mascherine e soprattutto urlando, sapendo di poterla fare franca ancora una volta, cori beceri contro il presidente Fontana e le istituzioni. E' una vera e propria vergogna consumata agli occhi di tanti cittadini che continuano a rispettare le regole", conclude De Corato.