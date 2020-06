2 giugno: Milano celebra la Festa della Repubblica

02 giugno 2020 a

Milano, 2 giu. (Adnkronos) - A Milano, come in tutta Italia, giornata di celebrazioni per il 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Questa mattina alle 9.30 in piazza del Duomo, il sindaco Giuseppe Sala ha preso parte alla cerimonia dell'Alzabandiera insieme al viceministro dell'Interno, Matteo Mauri, al prefetto di Milano Renato Saccone, al questore Sergio Bracco, il presidente dell'Anpi milanese Roberto Cenati e l''assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato.

Durante la cerimonia si è tenuto il volo celebrativo dell'aereo I-Malu, un ex-ricognitore del 1939 e parte della flotta operativa dell'Aero Club Milano, che ha sorvolato la città decorato con il tricolore. Alle 12, invece, nella Cripta del Famedio del Cimitero Monumentale la vicesindaco Anna Scavuzzo e il presidente dell'Anpi Milano Roberto Cenati hanno deposto un omaggio floreale sulla tomba di Lina Merlin, già deputata all'Assemblea Costituente e parlamentare della Repubblica.