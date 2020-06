Como: auto finisce nel lago, muore ragazza di 24 anni

03 giugno 2020 a

Milano, 3 giu. (Adnkronos) - E' rimasta intrappolata nell'abitacolo dell'auto su cui era a bordo ed è morta. Una ragazza di 24 anni ha perso la vita la scorsa notte, precipitando con l'auto guidata da un amico nel lago di Como. La giovane era in compagnia di un coetaneo a bordo del mezzo, quando, poco prima delle 3 della scorsa notte, sulla via per Cernobbio l'auto ha sbandato ed è finita nelle acque del lago.

Il ragazzo è riuscito a uscire dall'auto che si stava inabissando, mentre la 24enne è rimasta intrappolata nell'abitacolo e non è riuscita a riemergere. Sul posto è intervenuta la polizia, mentre i vigili del fuoco questa mattina hanno recuperato il mezzo e il corpo della ragazza.