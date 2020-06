03 giugno 2020 a

Milano, 3 giu. (Adnkronos) - Una ragazza di 25 anni è stata investita e uccisa da un'auto la scorsa notte a Verano Brianza, in provincia di Monza e Brianza. Poco dopo la mezzanotte la 25enne era in via Comasina, quando è stata travolta dall'auto guidata da un uomo, che l'ha sbalzata per oltre dieci metri. La ragazza è morta sul colpo e i soccorritori, riferisce l'Areu, hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.