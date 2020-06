Fase 2: Milano, i tassisti protestano in piazza Duomo con una bara

03 giugno 2020 a

a

a

Milano, 3 giu. (Adnkronos) - Hanno costruito una bara di cartone con la scritta ‘taxi' e una croce nera e l'hanno portata in piazza Duomo a Milano per rappresentare il funerale della categoria. Alcune decine di tassisti hanno manifestato in piazza Duomo e in piazza della Scala, di fronte alla sede del Comune, per chiedere aiuti per superare la fase di difficoltà dopo l'emergenza coronavirus. Oggi i taxi sono in sciopero a Milano dalle 8 alle 22 per chiedere un intervento economico a sostegno del settore.

"In questo momento l'adesione dei taxi allo sciopero è pressoché totale. Il comparto taxi è seriamente a rischio ed è ora che Comune di Milano e Regione Lombardia intervengano non più a parole ma con i fatti”, spiega Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu.